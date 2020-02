Rugby, il CRC cede per 25-20 al Medicei

Una sconfitta che lascia tanto amaro in bocca. Il CRC si ferma in casa, al Moretti della Marta, battuto per 20-25 dal Medicei, formazione che naviga nei piani alti della classifica. Ai civitavecchiesi servivano punti per rilanciarsi in classifica, alla fine ne è arrivato soltanto uno. “Siamo stati in rincorsa per gran parte del primo tempo, nel secondo c’è stato grande equilibrio – afferma coach Giampietro Granatelli -. A mio avviso abbiamo giocato bene, fino alla fine siamo stati in attacco. Medicei è una grande squadra e qualche nostro giocatore è un po’ indietro nella preparazione fisica. Siamo una matricola, dobbiamo riconoscere il diverso livello delle varie squadre. Loro hanno difeso bene e non ci hanno reso la vita facile in avanti. Il CRC deve fare il suo campionato, ricordiamoci sempre che siamo entrati in seria A al posto dell’Aquila. Abbiamo comunque giocato punto a punto un po’ con tutti. Siamo in una posizione, bene o male, quella che ci aspettavamo anche se potevamo avere punti in più. Mancano ancora sei partite ma siamo qui a fare del nostro meglio”. Mete per Diottasi e Gasparini, trasformazioni di Buscema e Calandro. Romagna invece ha battuto Perugia nello scontro diretto. I civitavecchiesi sono a +8 dalla zona play out.