Rugby, il Crc cede alla capolista. Per la salvezza decisiva la prossima

Sconfitta pesante ma che cambia poco in chiave salvezza per il Civitavecchia Rugby. I biancorossi hanno ceduto per 12-63 alla Lazio Rugby capolista e ancora imbattuta. Al Moretti Della Marta si è giocata la terzultima giornata del campionato di serie A, girone 3 che, come da previsioni iniziali, non ha avuto storia. Troppo più forti i biancocelesti che comandano la classifica grazie ad un cammino praticamente perfetto che ha portato in dote 18 vittorie su 18 partite disputate. Per il Crc l’obiettivo era cercare di conquistare un punto, quello per il bonus offensivo, ma l’impresa si è rivelata molto complicata. A due giornate dal termine i biancorossi scivolano al terzultimo posto con 30 punti, gli stessi del Perugia e 1 in meno della Primavera. Al momento il penultimo posto che porta ai play-out è occupato dal Napoli Afragola che ha 28 punti mentre l’ultima piazza, che costa la retrocessione in B, vede il Villa Pamphili fermo a quota 24. Per il team di Mauro Tronca la prossima sarà la gara che con ogni probabilità deciderà la salvezza: i biancorossi saranno infatti di scena domenica alle 15.30 proprio sul campo del Villa Pamphili.