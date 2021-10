Rugby, il Crc cede al Pesaro all’esordio

Sconfitta all’esordio, ma con tante note positive, per il Crc. Nella prima giornata di serie A i biancorossi hanno ceduto al Moretti Della Marta per 14-29 al Pesaro. Un incontro che ha visto i civitavecchiesi andare a punti con tre calci di punizione di Davide Nasello ed una meta di Marco Rossi non trasformata. Per il Pesaro Rugby 2 mete di cui una non trasformata, una meta tecnica ed un calcio di punizione. Nota dolente per il Crc Matteo Perullo che ha avuto un infortunio, da stabilire il tipo di problematica ed i tempi di rientro. Il Rugby Civitavecchia, e già parliamo della parte meno amara, ha reagito bene alla prima di campionato nonostante la sconfitta. Vari fattori da considerare , esordio di Giorgio Centracchio nel ruolo di pilone in serie A ed alcuni errori del CRC in particolare in touche nella linea dei 22 in attacco dove avrebbe potuto portare vari punti e rimettere in discussione il risultato. Infine parliamo della parte dolce, dato davvero importante per il sodalizio bianco-rosso, la mission che il CRC ha come obiettivo, portare avanti la politica sportiva dei giovani nel Rugby. Da segnalare l’esordio in serie A di un nutrito numero di giovanissimi inseriti durante l’incontro, Orlandi Massimiliano , Scisciani Alessio, De Paolis Filippo, Olivieri Fabiano, Bianco Michele, tanta emozione per i nuovi con interessanti spunti tecnici e tattici di riflessione tutti molto positivi.

“Il Pesaro ha avuto una migliore organizzazione di gioco – spiega coach Mauro Tronca – ed ha sfruttato i nostri errori tutti fattori importanti ai fini della vittoria. – aggiunge Tronca – Debbo però inviare un messaggio ai miei , ho visto che hanno giocato e dato tutto fino alla fine cercando in ogni fase di gioco di rimettere in discussione il risultato”.