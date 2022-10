Rugby, Il Crc cede ai Cavalieri Prato

Prima sconfitta stagionale per il Civitavecchia Rugby Centumcellae. La squadra biancorossa ha perso nettamente per 76-16 sul campo dei Cavalieri Prato Union Rugby, nella seconda giornata del campionato di serie A, girone 3. Gara mai in discussione ma con il Civitavecchia Rugby che è rimasto in partita ed ha cercato di contrastare i pratesi nel primo tempo, che si è chiuso con un distacco di 23 punti a favore dei padroni di casa. Nella ripresa invece c’è stato poco da fare con tutto il valore dei toscani che è venuto fuori. Nonostante questo il Crc è riuscito comunque a portare a casa qualche notizia positiva a dispetto della sconfitta rotonda: intanto le due mete realizzate da Moreno e Nastasi, ma anche i calci di punizione di Beltramino, stavolta per lui 6 punti dopo i 13 della domenica passata. Poi l’esordio degli ultimi due arrivati in biancorosso, Bulfon e Guarise.

“C’è da dire che la loro formazione aveva la superiorità tecnica e tattica – commenta Mauro Tronca coach del Crc – ma i nostri nonostante tutto hanno resistito bene in mischia ed in touche. C’è ancora molto da lavorare per raggiungere un livello adeguato per contrastare la forza in campo di formazioni che vogliono fare il salto di categoria. I Cavalieri hanno una formazione super completa in ogni reparto con annessa la panchina. Nel gioco rotto ed in quello aperto i pratesi hanno avuto la meglio, in particolare nella transizione riuscivano a riconquistare il pallone, passando quindi da una fase difensiva a quella offensiva e con il contrattacco sono stati davvero bravi mettendoci in forte difficoltà. Quando sei sotto di molti punti manca anche la lucidità nelle azioni e quando spendi energie e non raccogli punti, ti puoi far prendere dallo scoramento”.

Il cammino è lungo e siamo solo all’inizio. Il Rugby Civitavecchia dovrà trovare la sua giusta dimensione di squadra che combatterà con l’obiettivo di rimanere in serie A.