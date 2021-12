Rugby, il Crc attende il Catania e ufficializza un nuovo colpo

Torna in campo il Crc. I biancorossi ospitano domani al Moretti Della Marta, ore 14.30, l’Amatori Catania, una delle migliori formazioni del campionato di serie A. Dopo il punto conquistato contro la capolista Capitolina in casa civitavecchiese il morale è alto e sicuramente domani sarà una battaglia tutta da vivere. Crc che intanto ha ufficializzato un grande colpo di mercato: Facundo Forquera Yunes. Nato in Argentina a Febbraio del 1994, Ruolo Flanker, Alto 1,92 , Peso 100Kg ha giocato prima di approdare al Rugby Civitavecchia al Club Universitario de Rosario (U.R.R. Argentina)

– Membro della squadra locale (U.R.R) nel Torneo Nazionale Interprovinciale dell’Argentina dei sette della Repubblica n° 31 (Torneo Argentino).

– Campione sette Gold Beach Cup a Miramar con Heineken 7

– Capitano dei Sette Selezionati di Rosario e Club Universitario Rosario

I coach visionandolo hanno visto le sue ottime qualità in touche, placcaggio, una forte mobilità ed buona tenuta in mischia. Dal sodalizio garantiscono che è stata una ottima scelta e questo il campo lo confermerà presto.