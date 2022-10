Rugby, il campionato del Crc inizia con una vittoria in rimonta

Esordio vincente e convincente per il Civitavecchia Rugby. Al Moretti Della Marta i biancorossi si sono imposti per 23-17 sul Livorno, nella prima giornata del campionato di serie A, girone 3. Partita iniziata in salita per i padroni di casa, con i toscani che in apertura di primo tempo hanno realizzato due mete, entrambe trasformate, portandosi sul 14-0. Ottima la reazione del team allenato da Mauro Tronca, che ha preso il comando del gioco e riequilibrato il match grazie alle due mete messe a segno dai piloni Centracchio e Moreno, entrambe trasformate da Beltramino. Nel finale del primo tempo ancora avanti il Livorno per 17-14 grazie ad un calcio di punizione. Nella ripresa però l’argentino Beltramino ha portato in alto i suoi con tre calci piazzati tutti ben eseguiti. Punteggio finale di 23-17 e Civitavecchia Rugby che conquista i primi 4 punti del campionato. La dedica finale è ovviamente per la signora Gabriella Gatti, la mamma del presidente del Crc Andrea D’Angelo e di suo fratello Stefano, scomparsa ieri.