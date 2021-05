Rugby, gli Old del Crc tornano in campo

Gli Old Rugby del Crc si preparano per poter tornare a giocare a “ Rugby”. Si stanno rimettendo in moto dal punto di vista Fisico, Atletico, Mentale con corpo e mente. Sono ex giocatori, genitori i cui figli giocano nel Rugby, amici, fans del CRC, allenatori, tutti richiamati dal fascino di una palla di forma ovale. Hanno tutti un’età superiore ai 35 anni e fino a quando avranno fiato e forza rimarranno in campo, però a tavola ci saranno tutti non appena potranno riunirsi per il Terzo Tempo CRC.

Gli Old Rugby Civitavecchia sono un gruppo di amici che formano un team, una comunità, eterogenea per provenienza, formazione e status sociale, ma riunita in un unico spirito. L’idea di formare una squadra nasce da sportivi amanti della palla ovale, che impegnati in tornei e partite amichevoli in giro per il comprensorio e l’Italia non hanno mai perso lo spirito che contraddistingue questo magnifico sport, l’amicizia, il senso di appartenenza la lealtà e lo spirito di sacrificio. Nel corso degli anni si sono venuti ad unire tanti nuovi amici, chi aveva già avuto esperienze rugbistiche e chi invece non aveva mai visto una palla, con questa forma strana, se non in televisione, il bello è che anche quest’ultimi oggi fanno parte della squadra e si divertono in epici “scontri ” sui campi da Rugby di tutta Italia. Vivono l’equilibrio elettrizzante di chi svolge un’attività agonistica e che come tale va presa sul serio altrimenti ci si fa male e non ci si diverte. Nella squadra degli Old Rugby Civitavecchia c’è posto per tutti, per coloro che hanno voglia di ricalcare i campi da Rugby e per quelli che non lo hanno mai fatto e desiderano iniziare, perché come diceva una trasmissione che insegnava la cultura e metteva davvero anche interesse “non è mai troppo tardi “ per cominciare; all’interno del team Old sono presenti ultra quarantenni di età e professioni diverse, appartenenti a mondi anche molto distanti tra loro, tra avvocati, operai, medici , elettricisti , impiegati ect…; quello che li accomuna è la forte passione per lo sport del Rugby, la curiosità e la voglia di imparare e mettersi in gioco. Ciò che più lega la squadra degli Old è il desiderio comune di stare insieme e di sentirsi parte di un fantastico gruppo. Il loro motto “ toglieteci tutto ma non toglieteci il Rugby!!” Fasciati , bendati , incerottati con supporti elastici , con staccature gli OLD RUGBY CIVITAVECCHIA scendono al Campo Moretti Della Marta e gridano uno dietro l’altro Forza Civita.