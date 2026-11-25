Rugby, amicizia e solidarietà: sono questi gli ingredienti dell’iniziativa organizzata dagli Old Rugby Civitavecchia, che domani, alle ore 19.00, scenderanno in campo presso lo storico impianto sportivo Moretti-Della Marta per una speciale amichevole tutta casalinga.

Una sfida che vedrà protagonisti esclusivamente i giocatori della formazione Old, organizzatori dell’evento, pronti a mettere da parte per una sera la competizione per lasciare spazio al divertimento, alla condivisione e, soprattutto, a una causa di grande importanza sociale.

Ma il fischio finale non segnerà la conclusione della serata. A seguire, infatti, spazio al tradizionale spirito rugbistico del terzo tempo, con una cena solidale aperta ai partecipanti e a tutti coloro che vorranno contribuire all’iniziativa. Durante la serata saranno organizzati anche momenti di intrattenimento e divertenti raccolte fondi, con l’obiettivo di sostenere la ricerca scientifica contro il tumore alla prostata.

L’intero appuntamento si inserisce nel contesto di Movember, il movimento internazionale nato per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della salute maschile, con particolare attenzione alla prevenzione e alla ricerca sui tumori che colpiscono gli uomini.

E proprio i baffi, ormai diventati il simbolo inconfondibile di Movember, accompagneranno idealmente questa iniziativa, ricordando a tutti che anche un gesto semplice e apparentemente goliardico può trasformarsi in un importante messaggio di sensibilizzazione.

Gli Old Rugby Civitavecchia confermano così ancora una volta come il rugby non sia soltanto uno sport fatto di placcaggi, mischie e mete, ma soprattutto una comunità capace di fare squadra anche fuori dal campo, mettendo a disposizione amicizia, passione ed entusiasmo per sostenere chi lavora ogni giorno nella ricerca.

Perché nel rugby, come nella vita, nessuno deve rimanere indietro. E questa volta la meta più importante sarà quella della solidarietà!

Appuntamento dunque a giovedì 26 novembre, ore 19.00, al Moretti-Della Marta: tutti in campo, tutti a tavola e, naturalmente, tutti con i baffi!