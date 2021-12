Rugby, finalmente Crc: primo successo stagionale

E’ arrivata la prima vittoria stagionale per il Crc, grazie ad una sporca ultima meta. E’ stato un incontro davvero forte da ogni punto di vista sia sportivo che di emozioni quello visto e soprattutto vissuto dai supporter presenti al Campo Moretti Della Marta. I civitavecchiesi hanno vinto per 20-17 contro l’Amatori Catania. I due team, il Rugby Civitavecchia e Amatori Rugby Catania, si sono affrontati a viso aperto senza nessun tatticismo di attesa, le due squadre hanno tentato fino all’ultimo secondo di vincere la competizione. Alla fine e come ribadito all’ultimo secondo la vittoria è andata , con “una sporca ultima meta” al Rugby Civitavecchia, schiacciata a terra della palla ovale di pochissimi centimetri dalla linea di meta con il sorpasso del punteggio 18 a 17 da parte del CRC a cui sono poi stati aggiunti altri due punti con il calcio. Primo tempo duro, qualche fallo in più da parte del CRC dove il Catania è presente con molta fisicità con la mischia. Il Rugby Civitavecchia sfrutta una punizione, ma alla fine del primo tempo l’Amatori Catania riesce ad oltrepassare la linea di meta. Trasforma il Catania centrando i pali con il sorpasso per 3 – 7 e si chiude il primo tempo. Ripresa i catanesi ottengono una meta tecnica ma viene sbagliato il calcio e punteggio sul 3 – 12. Viene fischiato una punizione per un fallo all’Amatori Catania per il CRC punteggio 6 – 12 per gli etnei. Altra meta per il Catania non trasformata , 6 – 17. Il Rugby Civitavecchia molto falloso e nervoso riceve due cartellini gialli nell’incontro e sembra destinato a perdere di nuovo la partita e punti per la classifica. Poi gran finale del Rugby Civitavecchia con una meta trasformata per il 13 – 17. Finale in trincea per Amatori Rugby Catania, caparbietà e volontà del Rugby Civitavecchia vengono messi a frutto con la meta del sorpasso sul gong finale a cui si aggiungono altri due punti per la trasformazione. Finale 20 a 17 per il Rugby Civitavecchia. A fine gara gran buono e gustoso Terzo Tempo cucinato dalle sapienti mani degli Old Rugby Civitavecchia, vecchietti ma sempre in forza.

Tabellino:

Centumcellae Rugby Civitavecchia

Crinò; Nastasi (28°St Carabella), De Paolis (28° St Rauco), Bianco, Rossi; Nasello, Finizio ,Onofri, Simeone, Auriemma ,Forquera Yunes, Fraticelli; Manuelli, Orchi, Gentili (1° St Centracchio; 19° St Orlandi)

Amatori Rugby Catania

Beltramino Talon; Borina, Camino, Sapuppo (25° St Arena), Virzì Citarra; Madero, Giammario; Di Sano, Palmieri (11° St Giarlotta), Cosentino; Giustolisi, Belcastro; D’Aleo (22° St Mistretta), Delfino, Hliwa

Arbitro: Procopi (Masini, Panuzzi)

Marcatori

14° Pt Nasello (CP); 34° Pt Giammario (M) Madero (TR); 11° St Borina (M); 19° St Nasello (CP); 27° St Borina (M); 38° St Onofri (M), Nasello (TR); 43° St Onofri (M), Nasello (TR)

Note

33° 1t Onofri (Civitavecchia), Giallo; 8° St Centracchio (Civitavecchia), Giallo; 31° St Belcastro (Catania), Giallo; 41° St Madero (Catania), Giallo