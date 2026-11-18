Sono già trascorsi due anni da quel tragico 18 novembre del 2024 quando il forte giocatore del Crc Amar Kudin perse la vita in un incidente stradale. Stimatissimo da tutti Kudin in breve tempo era diventato una pedina fondamentale per il roster biancorosso in campo ma anche e soprattutto fuori tanto da essere stato nominato anche come capitano. La società civitavecchiese legatissima ad Amar “Il Vecio” lo ha ricordato sui suoi profili social:

“Sono già passati due anni da quel 18 novembre 2024 che ci ha privati del tuo splendido sorriso ma noi non ti dimenticheremo mai e continueremo a ricordarti per l’uomo e il giocatore che eri. Sei stato il nostro capitano, un esempio di lealtà e disponibilità verso tutti. Una persona d’oro che trascinava tutto il gruppo e con cui era un piacere trascorrere un po’ di tempo a parlare o a giocare al nostro splendido sport, il rugby. Già due anni senza di te Amar ma al Civitavecchia Rugby nessuno vuole e può dimenticarti. Ciao Campione! Rimarrai sempre nei nostri cuori!!”.