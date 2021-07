Rugby, due allenatori del Crc alla Castro Academy

Notizia di prestigio per il Crc. Sono stati Chiamati a far parte come allenatori dello staff per la Castro Rugby Academy 2021: Andrea Gargiullo : All. Giovanili e D.T. delle Giovanili del Rugby Civitavecchia, All. UNDER 16 fiammeoro/crc e Stefano Pergolesi : All. Giovanili del Rugby Civitavecchia. Questi gli obiettivi che gli allenatori perseguiranno agli atleti presenti dall’Italia e dall’estero al prestigioso Camp ideato da Martin Castrogiovanni uno dei più forti piloni di Rugby che abbia mai avuto L’Italrugby:

– Costruire un atteggiamento positivo e vincente;

– Individuare e promuovere le regole dello sport e le regole di condotta che vengono applicate anche nella vita;

– Sviluppare il mindset attraverso cui formare persone competenti e di valore;

– Stabilire norme di condotta: allenamento intenso e specifico.

Lo scopo del campus è quello di dare un approfondimento tecnico su decision making, placcaggio, passaggio, gioco al piede, attività specifiche per ruolo, preparazione atletica, alcuni dei temi trattati migliorando le skill e affinando il gioco di squadra. Con questa full Immersion con allenamenti di Rugby ed altre attività sportive , dalla mountain bike alla arrampicata si farà in modo , dopo mesi di assenza ,di tornare al gioco vero della palla ovale. E nel frattempo il Crc si prepara alla nuova stagione sportiva 2021-2022, dove si attendono grandi ed importanti novità dal mondo rugbistico locale.