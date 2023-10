Rugby, debutto casalingo per il Crc

Esordio casalingo nel campionato di serie A per il Civitavecchia Rugby. I biancorossi domani pomeriggio, ore 15.30, riceveranno al Moretti Della Marta l’Unicusano Livorno, nella seconda giornata del girone 3 di serie A maschile.

A spiegare come arrivano i civitavecchiesi all’importante match è coach Ambrogio Bona.

“La condizione del roster è buona – spiega l’allenatore del Crc – i ragazzi dopo domenica scorsa erano delusi di non esser riusciti a raggiungere l’obiettivo che fino a pochi secondi dal termine era a portata di mano. Bisogna ritrovare la concentrazione giusta nel momento giusto. I ragazzi devono sapere che devono tirare fuori tutto quello che hanno nei momenti cruciali degli incontri”.

“La parola d’ordine – affermano dal Crc – è “concentrazione sempre”, in ogni frangente e su questo che abbiamo lavorato per tutta la settimana”.