Vittoria convincente per il Civitavecchia Rugby che al Moretti Della Marta ha battuto L’Aquila con il punteggio di 79-14. Successo dedicato da tutta la squadra ad Amar Kudin a due anni dalla sua scomparsa.

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“Abbiamo lavorato tanto in settimana – spiega l’allenatore del Crc Alessio Moretti – per questa ma soprattutto per le prossime difficile partite che ci attendono. La squadra si è comportata bene nonostante qualche errore ci sia stato. Mi fa piacere dedicare questo successo ad Amar. Qualche giorno fa abbiamo fatto una cena per ricordarlo. Ci ha lasciati troppo presto ed era giusto dedicargli un pensiero”.