Rugby, Crc nel fortino di casa contro il Perugia

Sarà una domenica importante per il Civitavecchia Rugby Centumcellae. I biancorossi saranno infatti impegnati domani nella terza giornata del campionato di serie A. Alle 15.30 Manuelli e compagni ricevono nel campo di casa del Moretti Della Marta la visita del Rugby Perugia con l’obiettivo di dimenticare il ko dell’ultimo turno e riprendere invece la marcia vincente in casa. Il Crc nelle prime due giornate ha conquistato 4 punti in classifica con una vittoria e una sconfitta. L’avversario che arriverà al Moretti Della Marta è ancora fermo a zero punti in classifica, ma con una gara in meno, e sulla carta ci si attende una sfida equilibrata in cui i civitavecchiesi potranno portare a casa diversi punti.