Rugby, Crc in cerca di gloria a Pesaro

Trasferta ostica ma impresa è possibile. Il CRC torna in campo per la 12esima giornata del campionato di serie A di rugby. I biancorossi guidati in panchina dai coach Giampietro Granatelli e Mauro Tronca se la vedranno con Mobility Pro Pesaro, formazione che in classifica ha un solo punto in più rispetto ai civitavecchiesi. “Non è una trasferta estremamente lunga – afferma il tecnico Granatelli – ma sarà un impego importante, in classifica siamo decisamente vicini. Siamo convinti di poter fare bene, abbiamo lavorato sodo durante le vacanze. Cerchiamo di alzare l’asticella anche in trasferta. I ragazzi stanno bene, convinti di poter fare un’ottima gara”. Si gioca domenica alle 14,30, arbitra Matteo Locatelli di Bergamo.