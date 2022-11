Rugby, Crc: il fortino casalingo per tornare a vincere

Dopo il turno di stop il Civitavecchia Rugby torna in campo in una sfida molto importante in chiave salvezza. I biancorossi ospiteranno domani alle 14.30 al Moretti Della Marta, dove finora ha conquistato le due vittorie stagionali, il Napoli Afragola. Il Crc, reduce da tre sconfitte esterne e due vittorie interne nelle prime cinque partite disputate, ha 8 punti in classifica e si trova alla metà esatta della graduatoria. Il Napoli Afragola di contro è ultimo con soli 3 punti e con ancora la casella delle vittorie ferma a zero. La società campana ha però già usufruito del turno di riposo ed ha quindi giocato una gara in meno rispetto ai biancorossi guidati da Mauro Tronca e Umberto De Nisi. Sulla carta potrebbe sembrare una gara tutta dalla parte del Civitavecchia Rugby, che ha fatto bottino pieno al Moretti Della Marta e vuole continuare la scia di vittorie interne anche con l’Afragola, ma bisognerà fare attenzione alla voglia di rivalsa degli avversari. Importante il ritorno in campo di Athos Onofri che ha scontato le due giornate di squalifica e domani sarà a disposizione dei tecnici.