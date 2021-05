Rugby, Crc: finalmente si torna in campo

Test amichevole per i biancorossi in campo domani, ore 19.30, al Moretti Della Marta contro l'under 18 delle Fiamme Oro. Intanto la Fir annuncia che il nuovo campionato di serie A comincerà il 17 ottobre

Un’amichevole di lusso per dare il bentornato al rugby giocato. Il Crc torna in campo in amichevole, a distanza di tanti mesi dall’ultimo match disputato. I biancorossi saranno di scena domani, ore 19.30, al Moretti Della Marta. Avversaria sarà la formazione under 18 delle Fiamme Oro, squadra della Polizia di Stato con cui i civitavecchiesi hanno una collaborazione. Un match davvero speciale proprio perchè permette di pensare positivo in vista della prossima stagione.

“Un’amichevole – afferma coach Mauro Tronca – importantissima per riprendere a giocare e soprattutto per i ragazzi che vogliono tornare alla normalità. Noi stiamo già da tempo programmando la prossima stagione e stiamo parlando con tutti gli atleti per capire la loro disponibilità per il nuovo campionato”.

E a proposito della nuova stagione la Fir ha deciso di anticipare i tempi e dare già le date per la ripartenza. Il prossimo campionato di serie A, a cui parteciperà anche il Crc, avrà inizio il 17 ottobre ed è confermato il blocco delle retrocessioni.