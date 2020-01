Rugby, CRC: esame di maturità al Moretti della Marta contro Afragola

Confermare il trend positivo quando si gioca al Moretti della Marta. Il CRC torna in campo nel campionato di serie A e lo fa ospitando fra le mura amiche la formazione campana dell’Afragola Napoli. Le due squadre sono divise da 5 punti in classifica, 19 per i padroni di casa, 24 per gli ospiti. “E’ la nostra prima gara di ritorno – spiega coach Giampietro Granatelli – dall’andata tante cose sono cambiate, ora la squadra ha un’architettura abbastanza soddisfacente. Dobbiamo dimostrare di essere una formazione diversa dal debutto. Il risultato in casa per noi è fondamentale, anche in funzione della classifica. Le motivazioni sono alte, anche l’attenzione lo sarà. Vogliamo fare un bel regalo ai nostri tifosi”. Si gioca domenica alle 14,30, arbitra Emanuele Tomò di Roma.

Sponsorizzato da