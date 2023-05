Rugby, Crc: dipende tutto da te

Arriva la gara decisiva del campionato di serie A per il Civitavecchia Rugby. I biancorossi ospitano domani alle 15.30 al Moretti Della Marta il Pesaro, nell’ultima giornata del girone 3. Con un successo la squadra allenata da Mauro Tronca sarebbe salva matematicamente mentre in caso di sconfitta dovrà aspettare gli altri risultati con il rischio di dover disputare i playout. Per i civitavecchiesi sarà importante continuare il cammino casalingo di questa stagione che ha portato ottimi risultati e prestazioni, per festeggiare a fine partita.