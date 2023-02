Rugby, Crc di fronte alla dura sfida con il Prato

Torna in campo il Civitavecchia Rugby dopo il turno di stop della settimana scorsa. I biancorossi domani, ore 14.30, ospiteranno al Moretti Della Marta il Prato, una delle formazioni più forti del girone 3 di serie A. Il Crc forte della sua posizione in classifica per l’incontro, dovrà cercare di fare più punti possibili per avvicinarsi alla famosa meta: ” salvezza comoda”, questo non solo per una questione mentale che permetta di giocare con sicurezza gli incontri del girone di ritorno, ma sopratutto per evolversi nei programmi presenti e futuri come club. L’obiettivo è alzare il tono della prestazione e cercare di mettere in difficoltà l’avversario indubbiamente più quotato come, il Prato Sesto Rugby, ritenuto, ed è stato confermato dalla posizione in classifica, una delle corazzate del girone 3 della serie A di Rugby. Se si verifica la classifica si nota che il Prato è secondo in classifica con 47 punti a soli 8 punti dalla Lazio che conduce il girone con 55 punti ed appena dietro ha Capitolina con 2 punti di distacco, di queste che parlavamo come corrazzate.

I Biancorossi stanno preparando la partita con grande attenzione, guidati dall’Head Coach Mauro Tronca e dallo staff tecnico al completo.

La sconfitta dell’andata con il Prato ha fatto pensare al futuro del CRC. Fatto tesoro di tale esperienza ed accettata che le cose siano andate male cercherà nel nuovo incontro di ideare una strategia per evitare che accada di nuovo e sarà una misura importante per misurare il team del Rugby Civitavecchia, i punti di forza e i margini di miglioramento.

Un impegno, quello con il Prato, tutt’altro che agevole, per questo affascinante, siamo certi quindi che non mancherà il sano agonismo sportivo e lo spettacolo sugli spalti.