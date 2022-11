Rugby, Crc con il mal di trasferta

Quarto ko consecutivo fuori casa per i biancorossi che hanno ceduto per 48-14 all'Avezzano

Il Civitavecchia Rugby ha il mal di trasferta. La formazione civitavecchiese ha perso ad Avezzano per 48-14, nella settima giornata del campionato Nazionale di serie A, girone 3. Un ko pesante che conferma il dato stagionale: in sette partite il Crc ha sempre vinto in casa, tre successi su tre, e sempre perso fuori, quattro su quattro.

“Abbiamo problemi caratteriali – ammette l’allenatore del Civitavecchia Rugby Mauro Tronca – evidenti. Pur non subendo lo strapotere fisico dei nostri avversari, abbiamo avuto un atteggiamento troppo passivo, caratteristica che si ripete sempre nelle trasferte. Questo tipo di modalità di comportamento permette all’avversario di avere coraggio e forza e demoralizza al contrario il nostro roster. Secondo la mia opinione è più un problema psicologico che tecnico-tattico, stiamo cercando attraverso una attenta riflessione come riuscire a superare questa situazione e fare un salto avanti nell’approcciare le partite in trasferta”.

Per i biancorossi mete di Carparelli e Beltramino trasformate entrambe dall’argentino.