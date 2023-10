Rugby, Crc che peccato: sconfitta di misura all’esordio

Comincia con una sconfitta che brucia molto il nuovo campionato di serie A del Civitavecchia Rugby. I biancorossi hanno perso sul campo del Villa Pamphili Rugby a tempo abbondantemente scaduto per 26-25.

C’è da sottolineare che il Rugby Civitavecchia aveva la partita in mano nella seconda frazione di gioco, ma nel secondo tempo ha ricevuto ben tre cartelli gialli ossia ben 30 minuti con un uomo in meno e con la contemporaneità di alcuni minuti addirittura in tredici uomini.

Nonostante ciò i biancorossi hanno ottenuto due punti, con il bonus difensivo e per aver realizzato quattro mete mentre, i biancoverdi, hanno guadagnato i primi quattro punti.

Il Civitavecchia ha perso già nel primo minuto Athos Onofri per un problema al ginocchio destro. Nella formazione in serie A con la linea verde sono stati convocati e giocato Andrea Castellucci, Matteo Robazza, Mattia Tremulo, Valerio Borgna mentre Gabriel Dinatale e Danilo Battaglini hanno rimandato l’esordio. Il Rugby Civitavecchia domenica prossima al Moretti Della Marta si troverà di fronte una delle favorite del girone il Livorno Rugby.