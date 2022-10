Rugby, Crc atteso dalla dura prova Capitolina

Arriva una sfida esterna da far tremare le gambe ma il Civitavecchia Rugby è pronto alla battaglia. I biancorossi, che dovranno fare a meno dello squalificato Athos Onofri, saranno di scena domani, con inizio alle ore 15.30, a Roma nell’impianto di via Flaminia contro l’Unione Rugby Capitolina, attuale capolista del campionato. Si gioca la quarta giornata di serie A, girone 3, e per i civitavecchiesi il match sarà importante per diversi motivi: dare continuità al buon inizio di stagione che li ha visti vincere due gare su tre ma soprattutto dimostrare che l’unica sconfitta, arrivata a Prato con un distacco di punti enorme, è stata solo un episodio. Più che la vittoria in sé, molto difficile contro una delle grandi favorite per il primo posto finale, in casa Crc ci si attende una partita di grande grinta e forza per mettere in difficoltà la compagine romana.