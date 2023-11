Rugby, Crc alla dura sfida Lazio

Sfida interna difficilissima per il Crc. I biancorossi, reduci dal ko contro il Firenze, domani alle 14.30 riceveranno al Moretti Della Marta la capolista Lazio, che comanda il girone 3 a punteggio pieno. Sicuramente è proprio la gara che in questo momento non doveva capitare al quindici di Ambrogio Bona, che si trova in un momento dove non riesce a rendere per quello che si ci attendeva ad inizio stagione.

“Non facciamo differenza in base agli avversari, altrimenti ad ogni partita ci sarebbe qualcosa da perdere – affermano dallo staff tecnico – vogliamo continuare a crescere, l’obiettivo è sempre quello, avere una classifica giusta, far crescere tutti, poi è chiaro che le difficoltà ci sono. Gli obiettivi più che dichiarati vanno centrati. Vediamo ad ogni partita fatta un avanzamento dei ragazzi e per noi è più che positivo. Stiamo provando a mantenere il livello di partita in partita. Poi ci sono anche gli avversari. Dobbiamo essere propositivi, e a volte può subentrare ansia e voglia di fare del meglio che ci porta ad errori banali che condizionano la tenuta in campo e quindi il risultato finale ”.