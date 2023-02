Rugby, Crc al difficile esame Capitolina

Il Crc vuole rialzare la testa in una della gare più difficili della stagione. I biancorossi domani, ore 14.30, ospitano al Moretti Della Marta l’Union Rugby Capitolina, una delle formazioni più forti del girone 3 di serie A. I civitavecchiesi, reduci dal ko di Perugia, devono provare in tutti i modi a conquistare qualche punto utile per la salvezza anche se non sarà semplice. Crc che vuole dimostrare che la partita dell’andata con un distacco di oltre quaranta punti è stato un momento particolare che non rispecchia il gioco dei biancorossi ma sarà necessaria una difesa forte come l’attacco.