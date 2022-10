Rugby, Crc: adesso si fa sul serio

Il momento della verità è arrivato. Il Civitavecchia Rugby è pronto a scendere in campo nella prima giornata del nuovo campionato di serie A. Il match di esordio per i biancorossi si gioca domani al Moretti Della Marta, con inizio alle 15.30. Avversario sarà il Livorno Rugby.

«Vedo tanto entusiasmo intorno alla squadra – commenta il presidente Andrea D’Angelo – con tanti nuovi ragazzi ed un settore giovanile che ha degli ottimi numeri grazie al lavoro degli allenatori, preparatori, old, dirigenti, staff sanitario, segreteria, collaboratori e non ultimo il direttore sportivo delle giovanili Andrea Gargiullo. Naturalmente fondamentale e determinante è l’aiuto dei genitori dei giovani rugbisti che sacrificano e dedicano il loro tempo libero ai loro figli portandoli al campo ad allenarsi ed a giocare partite vere. Siamo arrivati agli inizi di un campionato che finalmente si può definire normale – spiega D’Angelo – avendo dovuto sacrificare il nostro progetto lanciatissimo fino al 2019. Si riparte attraverso la costruzione del team sulla base del nostro zoccolo duro dei veterani, con una squadra competitiva fatta di giovani anche del comprensorio. Il nostro primo traguardo deve essere quello di fare un campionato dignitoso. Abbiamo costruito una squadra che ha un pizzico di ambizione anche in relazione agli anni scorsi, ma è altrettanto vero che sarà sempre il campo a dire l’ultima parola. Partita dopo partita faremo un bilancio di dove possiamo arrivare. Ci tengo a sottolineare che saranno serietà, impegno, attitudine e continuità negli allenamenti, gli elementi fondamentali per arrivare ai nostri obiettivi».

Intanto una buona notizia per i civitavecchiesi è arrivata da Catania. L’Amatori ha infatti scelto di ritirarsi dal campionato di serie A e per effetto di questa decisione, se non dovessero arrivare stravolgimenti da parte della Fir, non ci saranno retrocessioni dirette.