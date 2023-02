Rugby, Crc a Perugia per chiudere il discorso salvezza

Il Civitavecchia Rugby vuole chiudere in anticipo il discorso salvezza. I biancorossi faranno visita domani, ore 14.30, al Perugia in una delle gare più importanti della stagione.

“Si confrontano due roster che nell’annata attuale sportiva 2022-2023, Rugby Perugia e Rugby Civitavecchia – si legge nella nota del Crc – stanno lottando per la salvezza. Il Rugby Civitavecchia aveva affrontato nel girone di andata , sul campo amico del Moretti Della Marta, il Rugby Perugia e ne era uscito come vincitore di una partita combattuta, c’è da segnalare che al tempo il campionato si doveva ancora definire, domenica al contrario i Team cercheranno punti per salvarsi, insomma uno scontro diretto. Mai come quest’anno nessuna squadra può ritenersi salva anche con discreto margine sulla zona retrocessione.

Il Rugby Civitavecchia è pronto ad affrontare questa ultima parte di stagione che si preannuncia molto calda, la partita contro il Perugia definisce lo spartiacque di una salvezza possibile oppure di un finale in cui ci sarà da lottare fino all’ultima giornata. Una partita che se non è dentro o fuori poco ci manca, uno scontro diretto per la salvezza, una partita delicatissima per la classifica, gli uomini di Tronca tornano così in campo dopo la sconfitta in casa contro il Prato Rugby Sesto.

Il CRC sta esprimendo un buon gioco, le vittorie molte arrivate in casa ad esclusione della scorsa settimana, mentre solamente una lontano dalla mura amiche , parlano di conquistare la seconda vittoria esterna.

Coach Tronca:”La fiducia mi viene dall’insieme di dati, la capacità nostra sarà quella di azzerare gli errori ed esaltare i pregi. Sappiamo che abbiamo raggiunto questi risultati che però valgono poco se approcciamo male la partita. La fiducia sta nell’atteggiamento della squadra e i risultati sono la conseguenza. Sarà un match spartiacque per guardare a zone nobili? E’ una partita importante per l’obiettivo salvezza che è quello primario, guarderemo all’avversario con l’umiltà che ci ha sempre contraddistinto e faremo molta attenzione alla disciplina . Il Rugby Perugia non ha proporzione tra valore di squadra e classifica. Sarà importantissimo vincere per la strada della salvezza comoda”.

REAZIONE. “ce la siamo giocata alla pari col pratosesto” e “siamo stati sfortunati negli episodi dobbiamo fate attenzione nei falli e disciplina” in senso oggettivo comunque “dobbiamo puntare l’attenzione sulla reazione di nervi che avrà il team”. CORSA SALVEZZA. Incastri e punti pesantissimi in palio per squadre certo attrezzate per giocare e fare punti.

Coach Tronca: “Gara spartiacque per zone nobili? No, obiettivo salvezza” DA TRONCA AL ROSTER. “Abbiamo sette punti di vantaggio sul Perugia e dobbiamo esserne consapevoli. Per stare tranquilli dobbiamo fare più punti possibili, la squadra ha tutto per farli“. L’ATTESA PER IL FUTURO. Oltre alle parole ufficiali, l’indicazione è che davvero ora, tutte le componenti debbano essere concentrate solo e soltanto al presente. L’IMPRESSIONE. Appare evidente che l’attesa per la zona salvezza possa durare ancora un po’. Almeno fino a quando la ‘barca’ non sarà in un ‘porto sicuro’, il famoso attracco per la: “ Salvezza Comoda!!!”.