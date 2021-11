Rugby, Crc a duello con i Cavalieri

I biancorossi ricevono la forte squadra toscana nel match in programma domani, ore 14.30, al Moretti Della Marta

Quarta giornata del campionato di serie A per il Crc. I biancorossi ricevono domani la visita, al Moretti Della Marta, dei Cavalieri Union Rugby Prato nella gara che prenderà il via alle 14.30. Da una parte il Crc, che viene da due sconfitte, dall’altra i toscani che hanno vinto due gare su tre e si trovano al terzo posto della classifica con 10 punti. Il team civitavecchiese giocherà la sua partita cercando di evitare la maggior parte degli errori compiuti soprattutto nell’ultima sconfitta dove sono state evidenziate, oltre che tecniche e tattiche errate, anche situazioni mentali di gioco carenti, fattore determinante nel rugby quando si è a corto di carburante per raggiungere la meta.