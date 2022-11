Rugby, Crc a caccia del primo acuto esterno

Sfida difficile ma importante in chiave salvezza per il Crc. I biancorossi, reduci da 3 vittorie consecutive in casa ma a caccia del primo successo esterno, faranno visita domani, ore 14.30 all’Avezzano. Tra le due formazioni la distanza è di due soli punti in classifica, con gli abruzzesi avanti e con anche una gara in meno.

Ad oggi con fatti e risultati attuali alla mano, tre sconfitte e tre vittorie, quindi un conto in parità il Rugby Civitavecchia ha mostrato molti pregi ed alcuni difetti.

“L’analisi del campionato – spiegano dal Crc – evidenzia nelle mura amiche uno spirito ordinato e determinato che porta il roster a vincere le partite. Il pregio maggiore è quello di avere una unità di gruppo al Moretti Della Marta e tale caratteristica deve essere trovata anche fuori casa quindi questo è il peggior difetto. Parlare della partita ad Avezzano allo “Stadio del Rugby Angelo Trombetta” significa pensare ad una battaglia in campo, insomma una partita difficile. Ad iniziare dall’allenatore Vincenzo Troiani nel suo passato è stato coach all’Aquila Rugby in Serie A e allenatore della mischia delle Zebre nell’allora Pro12 una personalità di spicco nel panorama rugbistico nazionale fratello di Gino, Team Manager della Nazionale italiana. Un coach che ha dato un marchio di fabbrica al team di Avezzano conoscendo bene i principi del Rugby come la moule e il drive, forza del team. L’Avezzano ha ottenuto ottime vittorie in casa e confermato anche fuori dalla mura amiche con il Primavera domenica scorsa. Il Rugby Civitavecchia dovrà confermare il gioco fatto in casa riuscendo ad imporsi per scalare la classifica e scaramanticamente pensare di arrivare con la vittoria al quinto posto della serie A del girone 3 di Rugby una posizione che sarebbe storica per il CRC”.