Rugby, continua la crescita dei giovani del CRC

Ancora un weekend di gare per le formazioni giovanili del CRC.

UNDER 8. Domenica 2 Febbraio al Campo Moretti della Marta i bimbi rugbisti della UNDER 8 sono stati protagonisti di una giornata all’insegna del sano divertimento. Grande affluenza e tanta grinta, i baby guerrieri hanno affrontato un concentramento in maniera positiva e con grande gioia dei genitori dimostrando cosa fanno durante gli allenamenti e come crescono. I 18 piccoli grandi rugbysti divisi in due squadre hanno giocato bene divertendosi. Allenatori: Diottasi, Caprio, Di Leva. (foto allegata al Campo Moretti della Marta delle UNDER 8 del CRC domenica 2 Febbraio).

UNDER 10. Sempre domenica i ragazzi UNDER 10 del CRC dei coach Raponi, Pergolesi e La Rosa hanno corso e giocato contro nuovi avversari. Indicazioni positive e tanto agonismo sano in campo. L’importante poi è che i ragazzi si siano divertiti.

UNDER 14. Buona prova dei ragazzi della UNDER 14 dei coach Crinò, Caprio, Montanalampo e Compagnucci che sabato 1 Febbraio al “Grossi” di Frascati hanno affrontato i pari età dell’ Union Rugby Frascati. Un ottimo test con due squadre che si sono sfidate a viso aperto senza esclusione di colpi. Buone le scelte offensive, da rivedere il placcaggio, fondamentale che andrà sicuramente rivisto in allenamento.

UNDER 16. Partita da due volti quella della UNDER 16 fiammeoro/crc 1 a Roma alla Caserma Gelsomini contro il Rugby Experience l’Aquila. Nel primo tempo dominano gli aquilani nel secondo rispondono e si portano in vantaggio le fiammeoro/crc. Nel finale di partita, combattuta e vicini alla linea di meta dell’Aquila, il Rugby Experience l’Aquila dopo essere riuscita a sorpassare di nuovo i ragazzi laziali, riesce a respingere gli attacchi delle fiammeoro/crc e a vincere la partita. Grande tecnica e forte temperamento di ambedue le squadre le quali. Finale fiammeroro/crc 1 vs Rugby Experience l’Aquila 22 – 26. Sempre Domenica 2 Febbraio giornata positiva per la UNDER 16 delle fiammeoro/crc 2 che si impone sul campo di Pomezia. Primo tempo in sostanziale parità di gioco tra le due compagini, poi nel secondo tempo i ragazzi prendono decisamente il campo imponendo gioco e determinazione con buona intesa tra i reparti. Finisce 49-19 per le fiammeoro/crc 2 sui Lions Pomezia rugby Allenatori delle fiammeoro/crc 1 e 2 : Forcucci, Gargiullo, Lombardo, Cristiano.