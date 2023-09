Rugby, al Moretti Della Marta inizia la stagione del Crc

E’ cominciata ufficialmente la stagione del Rugby Civitavecchia nella serata di venerdi scorso. La Prima Squadra si è ritrovata al campo Moretti Della Marta agli ordini dei tecnici: R.T. Ambrogio Bona, Vice.All. Damiamo Lo Greco, Ass.All. Mauro Tronca, Ass.All. Stefano D’Angelo, Ass.All. Alessio Moretti. Per la dirigenza Presidente Andrea D’Angelo e Direttore Sportivo Domenico Nastasi. Per lo Staff Sanitario Fisioterapista Daniele Sfascia e Massaggiatore Luca Garramone. Presenti, inoltre, Segreteria Marco Salomone e Alessandra Padelli, Dirigente Sportivo Prima Squadra Diego Carabella, per lo Staff Organizzativo Claudia Olivieri e Lorenzo Capponi.

Il folto gruppo della Prima Squadra del Rugby Civitavecchia ha cominciato a correre e scaldare piano piano i motori, la serata è stata occasione per svolgere i primi test fisici-atletici.

Presenti al test i nuovi acquisti della campagna estiva, i giovanissimi al primo anno da seniores i confermati dello scorso anno e l’immancabile gruppo lo Zoccolo Duro.

“È stata sicuramente una giornata positiva – dichiara Bona – è stato bello cominciare a conoscere i giovani ed i veterani. I test fisici-atletici che abbiamo svolto sono e saranno utili non solo a noi come staff tecnico ma anche allo staff atletico per capire il livello attuale di condizione fisica dei ragazzi. Ho trovato un gruppo di rugbisti pieni di entusiasmo – rivela l’allenatore biancorosso –vedere tante facce nuove è stimolante. Il prossimo 8 di Ottobre è vicino: non vediamo l’ora di iniziare questa avventura”.

Sensazioni positive anche per il vice ed allenatore dei trequarti Lo Greco: “L’occasione è stata buona per iniziare a conoscersi e per capire i carichi di lavoro da gestire per le prime settimane di prestagione – dice il tecnico – ho trovato dei ragazzi motivati e che si sono presentati in buone condizioni fisiche. Sarà fondamentale la partecipazione di tutti i ragazzi al campo, da qui fino a fine stagione. La data di inizio campionato si avvicina”.

La chiosa spetta di diritto al Presidente Andrea D’Angelo : “Sono stati test molto positivi. Dal punto di vista prestazionale abbiamo avuto alcune piacevoli sorprese, mentre dal punto di vista dello spirito visto i ragazzi hanno già fatto capire di essere determinati a fare bene, la nostra maglia biancorossa è una maglia importante da portare ed onorare”.

Il prossimo appuntamento sarà per domani quando il gruppo squadra si riunirà per l’inizio ufficiale della preparazione atletico-sportiva.