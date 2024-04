Rufino: “Al sindaco Tedesco anche il pieno sostegno di Lega Giovani”

“Anche la Lega Giovani Civitavecchia esprime il suo pieno sostegno al Sindaco Ernesto Tedesco come candidato Sindaco della Lega per le prossime elezioni comunali.

Vogliamo sottolineare la grande leadership e la determinazione dimostrate dal Sindaco Tedesco nel guidare la nostra città verso un futuro migliore. La sua visione e la sua costante attenzione alle esigenze dei cittadini sono un esempio per tutti noi giovani.

Inoltre, vogliamo ribadire che prima di “demolire” qualcuno, sarebbe opportuno informarsi accuratamente e non diffondere notizie non veritiere. La trasparenza e l’onestà sono valori fondamentali per noi della Lega Giovani e sosteniamo solo chi dimostra di avere a cuore il bene della nostra comunità”. Dario Rufino, Segretario Cittadino Lega Giovani.