Ruba 70 euro da un portafogli alla Stazione di Civitavecchia. 70enne denunciato dalla Polizia

L'uomo ha pensato di prendere i soldi contenuti in un portafoglio dimenticato da un ragazzo, per un totale di circa 165 euro

Il gioco, specie se compulsivo, può provocare gravi danni, come ha imparato a proprie spese un giovane che, in transito a Civitavecchia, si è fermato al bar di stazione ove ha acquistato alcuni tagliandi della lotteria “gratta e vinci” e si è lasciato coinvolgere nel gioco. Il ragazzo ha dimenticato il proprio portafogli su un tavolino, per spostarsi a un altro tavolo e continuare a tentare la sorte. Della distrazione del giovane ha approfittato un altro assiduo giocatore, che, notato il portafogli sul tavolo, ha pensato bene di prendere i soldi contenuti, per un totale di circa €165,00, ed allontanarsi senza farsi accorgere. Fortunatamente il sistema di video sorveglianza del locale era funzionante ed ha consentito di rintracciare l’autore del furto, un uomo di circa 70 anni, che, a conclusione dell’indagine, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per furto dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Civitavecchia.