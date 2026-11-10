Due serate indimenticabili hanno segnato il trionfo dello spettacolo “Roma Caput Mundi”, promosso dall’Associazione Artistica Culturale Traiano in collaborazione con il Teatro Nuovo Sala Gassman, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia. L’evento, tenutosi venerdì 6 e sabato 7 novembre, ha registrato un entusiasmante sold out, incantando il pubblico attraverso un’esperienza culturale e sensoriale completa. Ad accogliere gli spettatori nel foyer della Sala Gassman è stata un’esperienza a 360 gradi. Il pubblico è stato immerso in un’atmosfera unica con stornelli e canzoni della tradizione romana, accompagnati dal benvenuto a base di vino tipico dei Castelli Romani.

Il cuore pulsante del progetto è stato lo spettacolo teatrale scritto e diretto da Giacomo Costanzo. L’opera ha proposto una prospettiva inedita e profonda sulla Città Eterna: una Roma vista e raccontata attraverso gli occhi di illustri personalità non romane che l’hanno amata e vissuta, tra cui Goethe, Fellini, Caravaggio, Pasolini e Modigliani. Un viaggio emozionante sospeso tra prosa intensa, momenti di drammaticità, folklore e ilarità. Tra i momenti più toccanti della rappresentazione, il potente monologo su Pier Paolo Pasolini recitato da Giacomo Costanzo, che ha profondamente commosso la sala. Insieme a Costanzo, sul palco anche Stefano Campidonico, caratterista dalle spiccate qualità comiche. Le coreografie sono state curate da “Dance for fly” di Desirée Benevieri interpretate con Marta Polidori e Silvia Di Gruso. La voce calda e potente di Federico D’Alessandris ha portato in scena la sua romanità oltre il talento vocale. La rilevanza culturale dell’iniziativa è stata testimoniata dalla presenza, durante la prima serata, delle massime cariche della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, tra cui il Presidente Gaetano Starace e la Presidente Onoraria Gabriella Sarracco, che hanno espresso grande apprezzamento per la qualità artistica dell’evento e per il valore offerto alla comunità cittadina.

Grandi complimenti sono giunti da tutto il pubblico in sala, che ha acclamato l’opera con lunghi applausi, premiando la straordinaria bravura di Giacomo Costanzo, dell’intero cast e degli artisti in mostra.

La manifestazione è stata ulteriormente arricchita dalla Mostra Pittorica “Roma Caput Mundi”, curata dall’artista Ombretta Del Monte e visitabile nel foyer dal 4 al 14 novembre (dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 20:00). L’esposizione ha visto protagoniste le opere degli artisti dell’Associazione Traiano: Ombretta Del Monte, Roberto Villotti, Paola Bisozzi, Adriana Genovese, Oriana Trenta, Alessandro Venanzi, Maria Rita Dionisi, Maria Carla Ponti, Rosanna Ponti, Marina Ugolini e Monica Di Folco.