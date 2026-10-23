Il Teatro Nuovo Sala Gassman di Civitavecchia (Largo Italo Stegher, 2) si prepara ad accogliere “Roma Caput Mundi”, un grande evento culturale proposto dall’associazione artistica culturale Traiano, in collaborazione con l’associazione culturale Raffaello Sanzio- Blue in The Face e con il prezioso sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia. L’iniziativa propone un’esperienza immersiva che intreccia storia, cultura, cinema, arte e tradizione popolare, basato su un viaggio emozionante nel cuore eterno di Roma, che unisce teatro e pittura.

Scritto e diretto da Giacomo Costanzo, lo spettacolo “Roma Caput Mundi” porterà sul palco una narrazione avvolgente ed emozionante per le serate del Venerdì 6 Novembre alle ore 21:00 e Sabato 7 Novembre ore 19:00.

“Uno spettacolo che nasce con l’intento di raccontare e vivere Roma attraverso la commistione di diverse arti. Unire colto e popolare, comicità e dramma. Vivere Roma anche attraverso gli occhi di grandi personaggi che potremmo definire romani d’adozione. Un viaggio che inizia dalla leggenda della sua nascita, passa tra il Tardo Rinascimento ed il Barocco, il Preromanticismo, Il Novecento, la Dolce Vita fino ai nostri giorni. Il tutto, non seguendo necessariamente un ordine cronologico, ma emotivo. Fra musica, corpi, poesia e ROMA”. Afferma Giacomo Costanzo.

In scena: Giacomo Costanzo e Stefano Campodonico, Voce: Federico D’Alessandris, Coreografie: “Dance for fly” di Desirée Benevieri, eseguite con Marta Polidori e Silvia Di Gruso, Direzione Artistica: Enrico Maria Falconi, Costumi: Simone Luciani, Luci e Fonica: Luca Bertolo, Organizzazione: Fabiana De Angelis Ufficio Stampa: Andrea Benedetti Michelangeli, Social Media: Monica Falconi.

Per questo evento sarà allestita dal 4 al 14 novembre una mostra pittorica a cura dell’associazione artistica Traiano, con orari di apertura dal lunedì al venerdì presso il foyer del nuovo Sala Gassman dalle ore 17.00 alle 20.00.

Artisti in mostra: Ombretta Del Monte, Roberto Villotti, Paola Bisozzi, Adriana Genovese, Oriana Trenta, Alessandro Venanzi, Maria Rita Dionisi, Maria Carla Ponti, Rosanna Ponti, Marina Ugolini, Monica Di Folco.

Info: +39 328 1224154