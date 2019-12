Rodeo, spettacolo al Winnie Dry Ranch per la finale regionale

Si è svolta al Winnie Dry Ranch di Diego Tiselli la finale del Campionato Regionale W.D.R. Team Roping Classic 2019. Una finale più volte rimandata a causa delle condizioni meteo avverse delle ultime settimane, che ha comunque regalato tante emozioni a tutto il pubblico presente e che ha visto tutti i ropers darsi battaglia fino alla fine per guadagnarsi il tanto sospirato titolo regionale nelle due categorie “Team Roping” e “Steer Stopping”. I colpi di scena numerosi hanno regalato uno spettacolo a dir poco adrenalinico e tenuto tutti i presenti con il fiato sospeso fino alla proclamazione dei vincitori. Ma passiamo ora ai risultati:

CATEGORIA TEAM ROPING: (CLASSIFICA DI TAPPA)

1° CLASSIFICATI:

HEADER Claudio Costa in sella a Rooster Dun; ;

HEELER Diego Tiselli in sella a Jack;

2° CLASSIFICATI:

HEADER Francesca Alunni in sella a Birmania;

HEELER Diego Tiselli in sella a Jack;

3° CLASSIFICATI:

HEADER: Diego Tiselli in sella a Jack;

HEELER: Noemi Loi in sella a Colonel;

CATEGORIA STEER STOPPING (CLASSIFICA DI TAPPA)

1° CLASSIFICATO: Claudio Costa in sella a Rooster Dun;

2° CLASSIFICATO: Francesca Alunni in sella a Birmania;

3° CLASSIFICATO: Noemi Loi in sella a Colonel;

CLASSIFICA FINALE CAMPIONATO REGIONALE W.D.R. TEAM ROPING CLASSIC 2019:

CATEGORIA TEAM ROPING:

CHAMPION HEADER: Francesca Alunni;

CHAMPION HEELER: Diego Tiselli;

RESERVE CHAMPION HEADER: Diego Tiselli;

RESERVE CHAMPION HEELER: Noemi Loi;

CATEGORIA STEER STOPPING:

CHAMPION: Claudio Costa;

RESERVE CHAMPION: Noemi Loi;

Nomi vecchi e nuovi in questa classifica che stanno a dimostrare il duro lavoro svolto e la costanza messa in campo da tutti i ropers “veterani” e non durante tutto l’anno, che non hanno mai mollato un momento la presa lottando tappa dopo tappa per arrivare alla conquista del prestigioso titolo di campione regionale.

“Non poteva concludersi in modo migliore questa quarta edizione e io sono fiero di tutti i miei allievi che hanno affrontato ogni difficoltà con il massimo dell’impegno e vorrei ringraziare di cuore tutto lo staff del Winnie Dry Ranch, ropers e non, che si sono prodigati per la riuscita di questo evento”, queste le parole a caldo del campione e istruttore federale Diego Tiselli che anche quest’anno conclude un percorso costellato di grandi soddisfazioni dandoci appuntamento al prossimo anno con la quinta edizione e tante altre entusiasmanti novità.

Sponsorizzato da