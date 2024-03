“Rocca ha ribadito l’impegno su Zls, Orte-Civitavecchia e rilancio del consorzio unico del Lazio”

“Dall’assemblea è emersa la centralità dell’area di Civitavecchia per il sistema economico regionale e nazionale. Il nostro territorio è di fondamentale importanza per il suo porto e per la sua posizione strategica, in un momento storico nel quale a causa delle tensioni geopolitiche sono in piena trasformazione le dinamiche logistiche globali. Civitavecchia inoltre è capace di esprimere un cluster di imprese di alto livello in ambito energetico e portuale, che possono sicuramente contribuire ai percorsi di transizione energetica e digitale in atto, sia nel Lazio che nel resto del Paese. Il Presidente Rocca ha ribadito l’impegno della Regione sull’attivazione della zona Logistica semplificata, sulla Orte-Civitavecchia e sul rilancio del consorzio unico del Lazio anche con il coinvolgimento di Civitavecchia”. Lo dichiara il presidente di Unindustria Civitavecchia Cristiano Dionisi, dopo l’assemblea generale di Unindustria.