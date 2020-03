Riunione operativa del C.O.C. di Santa Marinella. Programmata la distribuzione delle mascherine

Si è tenuta nel tardo pomeriggio di ieri una riunione operativa indetta dal C.O.C. di Santa Marinella (Cenrto Operativo Comunale) per organizzare la distribuzione sul territorio di Santa Marinella e Santa Severa del primo approvvigionamento di mascherine.

Priorità per gli over 65 e persone affette da patologie preesistenti e/o con problematiche di salute gravi i cui nominativi sono stati forniti dall’Ufficio anagrafe e dall’Azienda sanitaria ASL Rm4, circa 5 mila persone complessivamente.

La distribuzione delle mascherine alle categorie ritenute più a rischio osserverà il seguente calendario:

Lunedì 30 Marzo – Santa Marinella (dal Villaggio del Fanciullo a tutta la località Prato del Mare);

Martedì 31 Marzo – Santa Marinella, zona Alibrandi.

Da Mercoledì 1 Marzo, nuova programmazione per le restanti zone di Santa Marinella e per la distribuzione nella frazione di Santa Severa che lo stesso C.O.C provvederà a comunicare nei prossimi giorni.

“Abbiamo acquistato un consistente numero di mascherine chirurgiche e con largo anticipo, purtroppo le difficoltà nella logistica dovute alle misure più restrittive di contrasto e prevenzione al COVID–19 hanno causato un ritardo nelle consegne che sta avvenendo a scaglioni. Nel frattempo oltre a parte di quelle acquistate da noi, siamo riusciti a reperire una fornitura dalla Regione Lazio e dalla CARICIV che ci consente di coprire le circa 5mila persone ritenute più a rischio. Con la restante fornitura in arrivo riusciremo a garantire almeno 2 mascherine per famiglia su tutto il territorio di Santa Marinella e Santa Severa fermo restando che tutti gli operatori di servizi pubblici e privati rivolti al pubblico nonché RSA e Case di Cure hanno già ricevuto la loro fornitura.

Ce la stiamo mettendo tutta, e come in ogni comunicato ci tengo a ringraziare i ragazzi della Protezione Civile e tutta la macchina del volontariato che da settimane lavora senza sosta oltre al prezioso lavoro svolto dalle forze dell’ordine. Un’ultima raccomandazione, cittadini vi prego di utilizzare il numero del COC, specialmente il cellulare attivo h24, solo per motivate urgenze, non occorre prenotare le mascherine e per tutte le informazioni consultate il sito del comune di Santa Marinella” dichiara il sindaco Tidei.