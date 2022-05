Ritrovato l’uomo scomparso, Tidei: “Grazie al lavoro dei volontari”

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda che negli ultimi giorni ha tenuto con il fiato sospeso la comunità di Santa Marinella. Dopo la denuncia di scomparsa della famiglia e un appello lanciato in TV, nel servizio di ‘Chi l’ha visto?’, Massimo Caddia è stato ritrovato. Il 56enne si era allontanato a bordo della sua auto il 25 maggio da Santa Marinella facendo perdere le sue tracce. Grazie alle operazioni di controllo scattate in seguito alla denuncia di scomparsa da parte della famiglia, è stato ritrovato presso la Macchia delle Guardiole nella parte alta della zona Perazzeta. “A nome della comunità, voglio ringraziare tutte le Forze dell’Ordine, i volontari del Nucleo Sommozzatori di Santa Marinella per essersi attivati immediatamente, lavorando assiduamente al caso e collaborando con tempestività ed impegno allertando i soccorsi e ritenendo necessario l’intervento dell’elisoccorso, atterrato per l’occasione a Prato del Mare, che ha permesso il trasferimento dell’uomo all’Ospedale Gemelli di Roma. Un particolare ringraziamento a tutti gli operatori sanitari che ogni giorno vigilano il nostro territorio, con presenza e disponibilità, ricoprendo un prezioso servizio d’assistenza”, dichiara il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei.