Ritrovato l’anziano che si era perso nei boschi di Tolfa. Chiama il figlio dal ristorante

È stato ritrovato l’anziano signore smarrito. Si era rifugiato nei pressi di un ristorante della zona. Sembrerebbe in buone condizioni. L’anziano è riuscito a raggiungere l’abitato, un ristorante dove ha chiamato al cellulare il figlio, anche lui sul posto per le ricerche. Ora i Vigili del fuoco di Civitavecchia lo hanno affidato alle cure del personale sanitario presente sul posto. Il figlio aveva chiesto soccorso e sul posto erano arrivati gli uomini della caserma Bonifazi con l’ausilio di strumentazione TAS, topografia applicata al soccorso, per individuare l’anziano signore. Sul posto anche i Carabinieri di Tolfa. La ricerca si era concentrata nella zona pian della Carlotta, il tratto di macchia mediterranea sotto Tolfa.