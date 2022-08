Ritrovate le ragazzine scappate da Civitavecchia, la gioia delle mamme: “Grazie a tutti”

Sono state ritrovate a Sezze le due ragazzine di Civitavecchia scomparse martedì scorso. Prima Elisa, poi Maria, le due teenager sono state trovate da Carabinieri e poi riportate a casa, con il sollievo delle mamme che hanno espresso la loro gioia sui social. “Voglio ringraziare tutti voi che avete condiviso sui social i miei post, siete stati in tanti a contattarmi in privato per avere notizie. Elisa sta bene e ringrazia tutti. Un abbraccio ai miei familiari”, scrive la mamma di Elisa “Grazie mille a tutti del supporto in questo momento, grazie a Dio le abbiamo trovate, stanno bene. Vi ringrazio a tutti delle informazioni”, ha postato la mamma di Maria.