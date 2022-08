Ritrovata anche Maria, la seconda ragazzina scomparsa martedì a Civitavecchia

Le due teenager sono state sono state portate nella caserma dei Carabinieri, in attesa dell'arrivo dei genitori che ieri avevano diffuso le foto delle figlie sui social con gli appelli di aiuto

Sarebbe stata ritrovata in queste ore anche Maria, la 13enne civitavecchiese scomparsa martedì scorso insieme all’amica Elisa, che invece era stata ritrovata a Sezze in tarda mattinata. Le due teenager sono state sono state portate nella caserma dei Carabinieri, in attesa dell’arrivo dei genitori che ieri avevano diffuso le foto delle figlie sui social con gli appelli di aiuto.