Ritorno dello Statua del Bacio: il coro di si fra Comune, commercianti e giovani

Potrebbe tornare a stretto giro di posta la Statua del Bacio a Piazza della Vita. In attesa di concretizzare l’operazione, già avviata dal Pincio, il dibattito si infiamma in città. Fra coloro i quali si schierano dalla parte del ritorno del “Bacio”, ovviamente il Comune, i commercianti e i più giovani. “Era da tempo intenzione dell’amministrazione comunale e del sindaco Tedesco, per rilanciare il turismo in città, in un ventaglio che comprendeva anche altre iniziative. Crediamo possa diventare un fattore importante per il territorio, anche in chiave di un rilancio del crocierismo, previsto per il prossimo anno”, dichiara l’assessore al turismo Emanuela Di Paolo. “Siamo assolutamente favorevoli – dichiara il presidente di Confcommercio Graziano Luciani – ma l’abbiamo sempre detto. Può essere un volano di attrazione per i tanti turisti che torneranno in città nei prossimi mesi”. Infine il sondaggio promosso da noi su Instagram, il social più frequentato dai giovani, da pienamente ragione all’indirizzo politico della Giunta Tedesco.