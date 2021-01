Ritardo dosi Pfizer, dal 1 febbraio le prenotazioni per gli over 80. Oltre 7 mila vaccinati nella Roma4

I ritardi delle consegne Pfzer incidono pesantemente sulla tabella di marcia della distribuzione dei vaccini nel Lazio. Tanto che si sta pensando di acquisire il siero russo Sputnik per rilanciare la campagna a stretto giro. La priorità così è diventata quella dei richiami, imponendo un freno alla somministrazione del vaccino per gli over 80. Le cui prenotazioni potranno essere fatte solo a partire dal 1 febbraio, con modalità on line, sul sito “Salutelazio.it”. Le somministrazioni invece partiranno da lunedì 8 febbraio. Nel Lazio sono stati effettuati oltre 142 mila vaccinazioni, mentre nella Asl Roma 5 7436. Ieri presso l’Ospedale San Paolo di Civitavecchia ne sono stati somministrati altri 69, 80 invece nel Padre Pio di Bracciano.