Risse, chiasso infernale e atti vandalici: i residenti in fuga dal Ghetto

Chi ha una seconda casa “si salva”, chi non ce l’ha deve patire le conseguenze della movida selvaggia. E’ la situazione che permane oramai da anni nei due punti della movida cittadina, al Pirgo durante la bella stagione, al Ghetto in inverno. Così dopo quello che è accaduto sabato, scazzottata fra giovani con annesse testate in faccia e intervento dei Carabinieri a sbrogliare la matassa, in diversi fanno la valigia e si spostano nella seconda casa. Chi ce l’ha. Gli altri si arrangiano, incontrandosi nei prossimi giorni per provare a trovare una soluzione: “Vedremo il da farsi – commentano alcuni abitanti della zona – magari faremo delle denunce nei confronti di quei locali che tengono il volume della musica ad un livello insopportabile”. Non è esclusa nemmeno una decisione più drastica, una “class action” per chiedere i danni al Comune. Soprattutto dopo una recente sentenza della Cassazione che ha condannato un ente locale a risarcire i condomini vittime dell’inquinamento acustico.