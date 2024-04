Rissa fra teenager sabato notte, al vaglio le immagini della videosorveglianza

Una delle prime risse della bella stagione 2024. Quest’anno le zuffe arrivano in anticipo, rispetto al periodo “caldo” della movida estiva. Sarebbe stato così sabato notte, dalle parti di Largo Marco Galli, vicino al lungomare cittadini. Dal racconto di alcuni testimoni, si apprende che un gruppo di ventenni, avrebbe provocato e attaccato briga con un altro gruppetto di ragazzi, forse addirittura più giovani. Calci, spinte, pugni e chi più ne ha più ne metta. Ignoti i motivi dell’aggressione e della scazzottata, al vaglio delle forze dell’ordine che avrebbero già acquisiti le riprese della videosorveglianza installata in zona. In questo caso il wifi non ha fatto flop come per la vicenda della ragazza caduta dal muretto del Pirgo.