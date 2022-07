Rissa alla Marina, rischia il linciaggio per aver picchiato la fidanzata

Una scena che non è certo passata inosservata, visto che alcuni giovani presenti sono intervenuti per bloccarlo. Ad un certo punto però si è rischiato il linciaggio se è vero che l'uomo è stato preso a calci e pugni. Successivamente è scappato, trovando rifugio in un bar