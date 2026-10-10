Riscossa Democratica: “Restituita dignità al parcheggio della stazione, ma è solo l’inizio”

“Oggi avevamo annunciato un intervento di riqualificazione dal basso a Piazza Verdi e nell’adiacente spiaggetta. Curiosamente, proprio in concomitanza con la nostra mobilitazione, chi di dovere si è finalmente attivato per restituire decoro all’area dopo lungo tempo. Siamo contenti di aver fatto da “provvidenziale promemoria”. Tuttavia, la cura del territorio dovrebbe essere una prassi normale e quotidiana, non un intervento eccezionale attivato solo quando i cittadini si organizzano, magari con una telecamera in mano, per sostituirsi alle istituzioni.

Visto che lì l’obiettivo è stato comunque raggiunto, non ci siamo fermati e abbiamo spostato le nostre forze al parcheggio della stazione. Non è una scelta casuale: è il crocevia di centinaia di civitavecchiesi, di lavoratrici, lavoratori, pendolari e studenti che ogni mattina si mettono in viaggio. Trovarlo in uno stato di totale abbandono è una mancanza di rispetto verso chi, con i propri sacrifici, fa vivere questa città.

Lì ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo restituito dignità a quello spazio. Questo per noi non è semplice volontariato, ma cura dei beni comuni: è politica attiva. Un grazie profondo a tutti i compagni e le compagne che ci hanno messo il corpo e la fatica, e una menzione speciale ai ragazzi di evera.project. Da oggi non nasce solo una bella collaborazione, ma un’alleanza preziosa per dimostrare che l’alternativa si costruisce partendo dalle strade. Nessun cittadino deve sentirsi invisibile. Riprendiamoci i nostri spazi. La Riscossa è appena iniziata”, lo scrive l’associazione Riscossa Democratica sui suoi canali social.