Rischio default “istallazioni esterne”, una proroga per ora salva i commercianti

“Anche grazie alla tempestività del neo Assessore Vitali e dei tecnici comunali, abbiamo scongiurato il rischio concreto che i titolari di bar e ristoranti dovessero rimuovere le strutture esterne installate a servizio della clientela. Le tante normative che si erano sovrapposte soprattutto durante la fase di emergenza sanitaria, avevano prodotto un importante ostacolo al rinnovo delle autorizzazioni necessarie. Grazie alla volontà dell’Amministrazione comunale di risolvere prontamente questa situazione, abbiamo evitato danni irreparabili per decine di attività, che probabilmente avrebbero chiuso definitivamente, con un impatto sociale e occupazionale insostenibile per l’intera città”. Lo rende noto la Confcommercio. C’è tempo fino al 30 aprile per presentare la domanda. La proroga verrà confermata nel prossimo consiglio comunale.