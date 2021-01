Riqualificazione strada Santa Severa Nord, dalla Regione Lazio 100 mila euro

La Regione Lazio ha finanziato un progetto di messa in sicurezza e riqualificazione delle strade di Santa Severa Nord per un importo di 100 mila euro. Tale intervento sommato ad altri in itinere miglioreranno ulteriormente la vivibilità della frazione. Ieri mattina sopralluogo del consigliere regionale Marietta Tidei insieme al Sindaco Luigi Landi e all’assessore Mauro Folli.